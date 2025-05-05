МВД задержало причастных к хищению свыше тысячи аккаунтов россиян от Госуслуг

Полиция задержала причастных к хищению тысячи аккаунтов россиян от Госуслуг

Полиция задержала подозреваемых в причастности к хищению свыше тысячи аккаунтов от портала «Госуслуги». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, задержанные с помощью мошеннических схем получали доступ к учетным записям, они причастны к организации кол-центров на Украине для хищения денег у россиян. Ущерб от их деятельности предварительно оценивается в 400 миллионов рублей.

Ранее ФСБ пресекла деятельность преступной группы по обеспечению работы телефонных мошенников.