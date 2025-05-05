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10:54, 5 мая 2025Силовые структуры

МВД задержало причастных к хищению свыше тысячи аккаунтов россиян от Госуслуг

Полиция задержала причастных к хищению тысячи аккаунтов россиян от Госуслуг
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция задержала подозреваемых в причастности к хищению свыше тысячи аккаунтов от портала «Госуслуги». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, задержанные с помощью мошеннических схем получали доступ к учетным записям, они причастны к организации кол-центров на Украине для хищения денег у россиян. Ущерб от их деятельности предварительно оценивается в 400 миллионов рублей.

Ранее ФСБ пресекла деятельность преступной группы по обеспечению работы телефонных мошенников.

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