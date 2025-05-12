Россиянам дали советы по продаже квартиры из-за границы

Эксперт по недвижимости Репина: При продаже из-за рубежа оформите доверенность

Чтобы продать жилье в России, находясь за границей, в первую очередь стоит расторгнуть договор с арендаторами. Советы россиянам на этот счет дала директор агентства недвижимости Алина Репина в разговоре с MSK1.RU.

Эксперт пояснила, что арендаторы, которые не хотят съезжать, могут саботировать показы и всеми силами мешать продаже объекта. Кроме того, покупатели не любят квартиры, которые сдавались, считая их «грязными».

Второй шаг, который порекомендовала сделать Репина — подготовить доверенность на продажу, если нет возможности выехать из-за рубежа. Лучше всего оформить ее на родственников, однако если это не представляется возможным, в документе можно прописать, что человек, на чье имя оформлена доверенность, не будет иметь права получить деньги от продажи недвижимости. Подготовить доверенность, продолжила специалист, можно у местного нотариуса, в случае, если страна проживания входит в Гаагскую конвенцию об упрощенной легализации документов. Для этого понадобится сделать перевод и поставить апостиль, а затем отправить доверенность в Россию — с «оказией» либо официальным почтовым сервисом, если это возможно.

Еще одно важное действие перед продажей жилья — убедиться, что в нем никто не прописан, поскольку зарегистрированного человека нельзя выписать из него против его воли. Для этого он должен будет самостоятельно написать соответствующее заявление и отправить в паспортный стол. В противном случае, отметила Репина, он может заняться вымогательством и потребовать деньги за выписку. Наконец, эксперт также порекомендовала изучить вопросы налогообложения и продумать, каким образом будут выводиться деньги, вырученные со сделки.

Ранее россиянам дали советы по выбору жилья для аренды в зависимости от бюджета.