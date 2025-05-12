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14:03, 12 мая 2025Путешествия

Россияне массово увлеклись «пивным туризмом»

Shot: Россияне массово увлеклись пивным туризмом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Россияне массово увлеклись «пивным туризмом». Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По данным источника, пивоварни и заводы по производству алкоголя оказались в топе рейтинга наиболее посещаемых промышленных предприятий. Экскурсии обходятся в 1,5-3 тысячи рублей с человека. Гостям рассказывают об истории напитков, демонстрируют разные этапы производства и предлагают безлимитные дегустации пенного.

На втором месте — поездки на кондитерские фабрики. Во время экскурсий гости могут попробовать сырки, шоколад и мороженое прямо с конвейера, а также сами приготовить сладости. Кроме того, в числе наиболее востребованных промышленных мест — заводы по производству косметики.

Ранее сообщалось, что туристов в Крыму летом будут угощать новым видом пива. Местные мастера предложат гостям необычный напиток со вкусом и запахом лаванды.

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