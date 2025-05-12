Россиянин ударил девушку-курьера по лицу и попал под следствие

В Екатеринбурге арестовали хулигана, ударившего девушку-курьера по лицу

В Екатеринбурге арестовали хулигана, ударившего девушку-курьера по лицу. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 9 мая возле торгового центра на проспекте Космонавтов 44-летний местный житель в присутствии других людей несколько раз ударил по голове женщину-курьера, высказывая угрозы в ее адрес.

С учетом установленных обстоятельств следователь обратился в суд с ходатайством об избрании хулигану меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные и процессуальные действия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российская школьница напала на сверстницу и стала фигуранткой уголовного дела.