Россиянин ударил девушку-курьера по лицу и попал под следствие

В Екатеринбурге арестовали хулигана, ударившего девушку-курьера по лицу. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Задержанному предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
По данным следствия, вечером 9 мая возле торгового центра на проспекте Космонавтов 44-летний местный житель в присутствии других людей несколько раз ударил по голове женщину-курьера, высказывая угрозы в ее адрес.
С учетом установленных обстоятельств следователь обратился в суд с ходатайством об избрании хулигану меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные и процессуальные действия. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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