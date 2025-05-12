Россиянка оказалась придавлена упавшим на нее Кремлем и попала на видео

Под Хабаровском девушку придавило макетом Кремля, это попало на видео

В Хабаровском крае девушку придавило макетом Кремля. Видеоподтверждение этого опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

На кадрах запечатлен, предположительно, момент парада на 9 Мая. Во время движения грузовика с установленным на нем макетом Спасской башни сооружение цепляется за протянутый над дорогой провод и падает на стоявшую за ним девушку.

Россиянка и придавившая ее каркасная конструкция падают на асфальт. Получила ли девушка какие-либо травмы, не сообщается.

Ранее в подмосковном Щелково ребенка насмерть придавило электроплитой, когда мать оставила его и его братьев без присмотра. На мальчика рухнула электрическая плита, в результате чего он получил тяжелые травмы. Спасти ребенка не удалось.