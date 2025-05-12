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16:54, 12 мая 2025Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась миллионов рублей

Калининградка лишилась 4,6 миллиона рублей с продажи квартиры из-за мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Калининграда поговорила с мошенниками и лишилась миллионов рублей, вырученных с продажи жилья. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе УМВД по региону.

69-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей поступил звонок в мессенджере с неизвестного номера. Звонивший, который представился сотрудником Росфинмониторинга, сообщил ей, что некие злоумышленники пытаются похитить ее сбережения. Чтобы спасти деньги, он порекомендовал пенсионерке перевести все деньги на «безопасный счет». Испугавшись за свои накопления, россиянка выполнила его указания и отправила на указанный банковский счет 4,6 миллиона рублей, полученных с продажи квартиры.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в этот же день стало известно, что 72-летняя жительница Хабаровска, поверив аферистам, рассталась с жильем и перевела им четыре миллиона рублей, вырученных со сделки.

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