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15:29, 12 мая 2025Россия

Россиянка взыскала с ресторана деньги за пролитое вино

Жительница Петербурга взыскала с ресторана 60 тысяч рублей за пролитое вино
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Санкт-Петербурга взыскала с ресторана 60 тысяч рублей за пролитое вино. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, передает 78.ru.

Первоначально россиянка просила суд взыскать с заведения стоимость платья, испорченного 13-го айфона, очков, сумки и ее содержимого, а также компенсацию морального вреда. Общую сумму ущерба женщина оценила более чем в 150 тысяч рублей. Владельцы заведения уже частично возместили ущерб пострадавшей.

Производство по делу об испорченном имуществе было прекращено.

До этого сообщалось, что двое депутатов из города Янтарного Калининградской области в пьяном состоянии избили 37-летнюю женщину, которая случайно опрокинула у ресторана кадку с деревом.

Парламентариев объявили в федеральный розыск в связи с тем, что скрылись от следствия.

ЖЗЛ
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