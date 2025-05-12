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14:26, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за избиение детей и похищение у одного из них двух миллионов рублей

В Бурятии женщина получила 5 лет колонии за избиение детей и похищение денег
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Бурятии суд приговорил жительницу города Гусиноозерска к пяти годам колонии общего режима за избиение усыновленных детей и хищение у одного из них денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям об истязании двух несовершеннолетних и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд установили, что она была опекуном нескольких детей, за что получала деньги. С июня 2022-го по декабрь 2023 года женщина регулярно наносила несовершеннолетним побои за незначительные провинности и применяла в отношении них иное насилие.

Также женщина потратила на ремонт в своем доме и положила на накопительный счет 1,9 миллиона рублей, которые принадлежали приемному сыну. Ребенок получал пенсию по инвалидности, и на его разных банковских счетах скопились крупные суммы. Опекунша получила разрешение обналичить деньги, чтобы зачислить их на один счет ребенка, но распорядилась ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что россиянка в воспитательных целях проткнула ножом 13-летнего школьника.

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