Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

ТАСС: Оператор наземного дрона спас штурмовика у Песчаного с помощью робота

Российский военный спас штурмовика у Песчаного в Харьковской области с помощью робота. Об этом оператор наземных роботизированных платформ 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из состава группировки войск «Запад» с позывным Свобода рассказал ТАСС.

По его словам, помощь потребовалась подорвавшемуся на растяжке российскому бойцу. Свобода заметил его при возвращении с боевого задания.

«Когда возвращались обратно, один из штурмовиков, заходя на позиции, решил проложить новый маршрут. Буквально метрах в 50 от меня он попал на растяжку. Механик начал прикрывать. Я побежал оказывать первую помощь, потому что мы единственные, кто там был», — вспомнил российский военный.

Он добавил, что после того, как бойцу оказали первую медицинскую помощь, его перетащили на наземного робота и эвакуировали в безопасную зону к военным медикам.

Ранее Минобороны России показало на видео возможности боевых роботизированных платформ, применяемых в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.