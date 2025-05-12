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09:28, 12 мая 2025Россия

Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

ТАСС: Оператор наземного дрона спас штурмовика у Песчаного с помощью робота
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный спас штурмовика у Песчаного в Харьковской области с помощью робота. Об этом оператор наземных роботизированных платформ 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады из состава группировки войск «Запад» с позывным Свобода рассказал ТАСС.

По его словам, помощь потребовалась подорвавшемуся на растяжке российскому бойцу. Свобода заметил его при возвращении с боевого задания.

«Когда возвращались обратно, один из штурмовиков, заходя на позиции, решил проложить новый маршрут. Буквально метрах в 50 от меня он попал на растяжку. Механик начал прикрывать. Я побежал оказывать первую помощь, потому что мы единственные, кто там был», — вспомнил российский военный.

Он добавил, что после того, как бойцу оказали первую медицинскую помощь, его перетащили на наземного робота и эвакуировали в безопасную зону к военным медикам.

Ранее Минобороны России показало на видео возможности боевых роботизированных платформ, применяемых в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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