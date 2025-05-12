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15:58, 12 мая 2025Силовые структуры

Строительство объектов кадетского корпуса Минобороны закончилось взяткой и приговором

В Петербурге глава филиала военно-строительной компании получил срок за взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге начальника филиала военно-строительной компании Дамира Гильфанова приговорили к трем годам колонии и штрафу в два миллиона рублей по делу о взятке в крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета России.

Как установил суд, в 2021 году госзаказчик заключил со строительной компанией контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. На осужденного возложили контроль за выполнением работ. В августе 2022 года Гильфанов получил от застройщика взятку в миллион рублей.

В целях обеспечения приговора суд наложил арест на имущество Гильфанова на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

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