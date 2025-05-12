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22:29, 12 мая 2025Экономика

Суточный импорт СПГ в Европу достиг рекордного уровня

GIE: Суточный импорт СПГ в Европу достиг рекордных 460 млн куб. м
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Суточные потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза (ЕС) на прошлой неделе достигли исторического рекорда, превысив 460 миллионов кубометров. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедлились на фоне небольшого похолодания. Уровень запасов в ПХГ в мае все еще на 24,2 миллиарда кубометров ниже значения годом ранее — это составляет 34 процента.

Ранее стало известно, что Россия и США начали обсуждать возобновление поставок российского газа в Европу. Представитель президента России Владимира Путина по инвестициям Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудили газовый вопрос в рамках мирных переговоров по Украине.

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