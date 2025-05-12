Техас запретит россиянам покупать недвижимость в штате

Губернатор Техаса подпишет закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в скором времени подпишет закон, запрещающий лицам и компаниям из ряда «враждебных стран», включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории штата. Об этом сообщил сам политик в соцсети X.

«В ближайшее время я подпишу самый строгий в США закон, запрещающий гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать [землю] или владеть землей в Техасе», — написал Эбботт.

В настоящий момент законопроект ожидает финального чтения в Легислатуре штата Техас перед тем, как отправиться на подпись к губернатору.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями со стороны Соединенных Штатов и Европы в случае, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.