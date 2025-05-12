Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 12 мая 2025Мир

Техас запретит россиянам покупать недвижимость в штате

Губернатор Техаса подпишет закон, запрещающий россиянам покупать недвижимость
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Delgado / Unsplash

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт в скором времени подпишет закон, запрещающий лицам и компаниям из ряда «враждебных стран», включая Россию и Китай, покупать недвижимость на территории штата. Об этом сообщил сам политик в соцсети X.

«В ближайшее время я подпишу самый строгий в США закон, запрещающий гражданам враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать [землю] или владеть землей в Техасе», — написал Эбботт.

В настоящий момент законопроект ожидает финального чтения в Легислатуре штата Техас перед тем, как отправиться на подпись к губернатору.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями со стороны Соединенных Штатов и Европы в случае, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

    На Украине завили о двух тайных документах в сделке по недрам

    Мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка

    Москвичей призвали слушать пение соловьев

    Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась на фоне трактора

    Российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области

    Врач предупредила об опасности висцерального жира

    В России высказались об условиях встречи Путина и Зеленского на переговорах

    Зеленский поговорил с новым Папой

    Польша признала персонами нон грата российских дипломатов из генконсульства в Кракове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости