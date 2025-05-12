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12:31, 12 мая 2025Россия

Толпу выдворяемых мигрантов сняли на видео в российском аэропорту

Толпу выдворяемых из России мигрантов сняли на видео в аэропорту Новосибирска
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Толпу выдворяемых из России мигрантов сняли на видео в аэропорту Новосибирска. Запись опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно десятки мужчин, следующих к терминалу. Их сопровождают силовики.

По данным канала, на записи показана единовременная депортация из страны 53 мигрантов.

Ранее в Госдуме предложили высылать из России мигрантов в том случае, если они получили гражданство за взятку. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он также призвал провести массовую проверку в миграционной сфере.

ЖЗЛ
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