Толпу выдворяемых мигрантов сняли на видео в российском аэропорту

Толпу выдворяемых из России мигрантов сняли на видео в аэропорту Новосибирска

Толпу выдворяемых из России мигрантов сняли на видео в аэропорту Новосибирска. Запись опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно десятки мужчин, следующих к терминалу. Их сопровождают силовики.

По данным канала, на записи показана единовременная депортация из страны 53 мигрантов.

Ранее в Госдуме предложили высылать из России мигрантов в том случае, если они получили гражданство за взятку. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он также призвал провести массовую проверку в миграционной сфере.