Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 29 апреля 2025Россия

В Госдуме предложили высылать из России мигрантов при одном условии

В ГД предложили высылать из России получивших гражданство за взятку мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Госдуме предложили высылать из России мигрантов при одном условии — если они получили гражданство за взятку. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости.

«У нас не первый раз хватают за руку высокопоставленных взяточников из миграционной службы, которые помогают приезжим легализоваться. (...) Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции», — обозначил парламентарий.

Миронов призвал провести массовую проверку в миграционной сфере и по ее результатам признать недействительными полученные в результате коррупции российские паспорта мигрантов, а их владельцев выдворить из страны.

«Очевидно, это потребует изменений в действующем законодательстве», — заключил он, анонсировав подготовку соответствующего законопроекта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционной политики. В частности, речь шла о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего общего с киевским режимом». Помощник Путина рассказал о будущем Одессы

    Передававшего Украине данные о Крымском мосте и нефтебазе россиянина отдали под суд

    Госдолг Украины заметно вырос

    В российском городе пара кинологов избила собак и попала на видео

    В НХЛ забросили одну из самых быстрых шайб в плей-офф в XXI веке

    Россиянам назвали преимущество каркасного дома

    Россияне раскрыли способы познакомиться в отпуске

    В Госдуме призвали помочь женам вернувшихся с СВО россиян

    Киркоров дал одно обещание после возгорания на сцене

    Попавший в аварию Haval разорвало на части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости