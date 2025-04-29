В Госдуме предложили высылать из России мигрантов при одном условии

В ГД предложили высылать из России получивших гражданство за взятку мигрантов

В Госдуме предложили высылать из России мигрантов при одном условии — если они получили гражданство за взятку. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости.

«У нас не первый раз хватают за руку высокопоставленных взяточников из миграционной службы, которые помогают приезжим легализоваться. (...) Преступления в миграционной сфере должны иметь последствия не только для должностных лиц, уличенных в коррупции», — обозначил парламентарий.

Миронов призвал провести массовую проверку в миграционной сфере и по ее результатам признать недействительными полученные в результате коррупции российские паспорта мигрантов, а их владельцев выдворить из страны.

«Очевидно, это потребует изменений в действующем законодательстве», — заключил он, анонсировав подготовку соответствующего законопроекта.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы по совершенствованию миграционной политики. В частности, речь шла о тестировании детей мигрантов на знание русского языка.