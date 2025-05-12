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10:03, 12 мая 2025Россия

Участник «Времени героев» возглавил департамент Минпросвещения

Участник программы «Время героев» Юргин возглавил департамент Минпросвещения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Участник программы «Время героев», герой России Игорь Юргин будет руководить департаментом государственной политики в сфере воспитания, допоборазования и детского отдыха Министерства просвещения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Возглавить департамент Юргину предложил министр просвещения Сергей Кравцов во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава региона выразил уверенность в том, что участник программы «Время Героев» проявит себя и справится с поставленными задачами.

«Президент говорил, чтобы Герои России, как Игорь Васильевич Юргин, приходили на работу, в том числе в систему образования, своим примером воспитывая наших детей, школьников. Уверен, что это даст новый импульс, в том числе и в организации всей воспитательной работы в нашей стране», — сказал Кравцов.

ЖЗЛ
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