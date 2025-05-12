Уехавшая из России юмористка впала в апатию после переезда

Юмористка Лолаева заявила, что первые две недели в Сербии чувствовала апатию

Известная российская юмористка Ариана Лолаева, уехавшая из России, рассказала, что впала в апатию после переезда в Сербию. Подробности она раскрыла в интервью блогеру Петру Плоскову, запись беседы доступна на YouTube.

По словам Лолаевой, она переехала из Грузии в Белград в начале января, когда в городе почти не было людей из-за новогодних праздников, что она сравнила с наступлением конца света. «И так прошло, ну, 10 дней, две недели. Я была в апатии, мне было грустно», — заявила юмористка.

Она добавила, что спустя некоторое время, когда в городе снова появилось движение, она пересмотрела свое отношение к нему и стала наслаждаться жизнью в Белграде. По словам юмористки, жители Сербии — очень добродушные люди. Она добавила, что благодаря общению с сербами сама стала более открытой.

Ранее Лолаева рассказала о жесткой экономии в эмиграции. Она отметила, что экономила на одежде, готовила дома, а также посещала светские мероприятия только в случае крайней необходимости.