Украина обсудила с США и Европой новые санкции против России

Сибига: Украина, США и Европа скоординировали новые санкции против России

Украина и страны Запада скоординировали новые санкции против России. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет (...) отвергать прекращение огня и мирные усилия», — уточнил министр иностранных дел Украины.

По его словам, в обсуждении приняли участие дипломаты из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Европейского союза (ЕС) и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался об угрозах ЕС ввести новые санкции против РФ. Он заявил, что язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Москвой.