Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:23, 12 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии поспорили с мнением европейских лидеров о предложении Путина по Украине

Handelsblatt: Переговоры по Украине могли бы начаться и до прекращения огня
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

Германское издание Handelsblatt поспорило с мнением канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона о предложении российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Материал доступен на сайте издания.

Автор статьи напомнил, что Мерц и Макрон, комментируя инициативу Путина, заявили, что мирные переговоры не могут начаться до прекращения огня. «Но почему бы и нет? В ходе многих войн разговоры о возможном мире начинались в то время, когда убийства продолжались», — говорится в материале.

В издании отметили, что если Путин и президент Украины Владимир Зеленский действительно встретятся в Стамбуле, то это не навредит мирному урегулированию конфликта.

Материалы по теме:
«Вопросы имеются» Почему Кремль изменил позицию по участию Зеленского в переговорах по Украине
«Вопросы имеются»Почему Кремль изменил позицию по участию Зеленского в переговорах по Украине
29 апреля 2025
«Это будет великая неделя!» Путин предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле. Как на это отреагировали в мире?
«Это будет великая неделя!»Путин предложил провести переговоры по Украине в Стамбуле. Как на это отреагировали в мире?
11 мая 2025

Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России в Турции, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры и назвал дату и место — 15 мая в Стамбуле. Российский лидер заявил, что в ходе переговоров в Турции нужно устранить первопричины кризиса, подчеркнув, что по итогам встречи между странами могут быть достигнуты прекращение огня и долгосрочный мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Простая салфетка выглядит как наркотики». Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» Макрона и заявили о происках врагов

    Раскрыты подробности закрытия генконсульства России в Польше

    В Европе испугались экспорта украинской коррупции в ЕС

    Висящую на заборе у бара девушку нашли в российском городе

    Выявлена особая опасность бактерий полости рта

    Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте

    Германия продолжит поставки вооружения Украине при невыполнении одного условия

    Еще одна страна предложила себя в качестве посредника по Украине

    Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против российского генерала

    В офисе Зеленского раскрыли одну деталь его контактов с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости