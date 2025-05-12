В Германии поспорили с мнением европейских лидеров о предложении Путина по Украине

Handelsblatt: Переговоры по Украине могли бы начаться и до прекращения огня

Германское издание Handelsblatt поспорило с мнением канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона о предложении российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в Стамбуле. Материал доступен на сайте издания.

Автор статьи напомнил, что Мерц и Макрон, комментируя инициативу Путина, заявили, что мирные переговоры не могут начаться до прекращения огня. «Но почему бы и нет? В ходе многих войн разговоры о возможном мире начинались в то время, когда убийства продолжались», — говорится в материале.

В издании отметили, что если Путин и президент Украины Владимир Зеленский действительно встретятся в Стамбуле, то это не навредит мирному урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что готов лично встретиться с президентом России в Турции, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

В ночь на 11 мая Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры и назвал дату и место — 15 мая в Стамбуле. Российский лидер заявил, что в ходе переговоров в Турции нужно устранить первопричины кризиса, подчеркнув, что по итогам встречи между странами могут быть достигнуты прекращение огня и долгосрочный мир.