В Ленобласти назвали сумму выплаченных штрафов за нарушение правил обращения с отходами

В Ленобласти выявлено 546 нарушений правил обращения с мусором по видеофиксации

В Ленинградской области в 2024 году благодаря использованию фото- и видеофиксации удалось поймать в три раза больше нарушителей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, сообщили в региональном комитете по госэконадзору.

Так, председатель комитета Рамила Агаева на аппаратном совещании областного правительства представила результаты работы ведомства в 2024 году: всего в комитет было направлено 728 видео, по которым выписали штрафы за 546 нарушений, а общая сумма штрафов составила 14,8 миллиона рублей.

«В сфере обращения с отходами должна быть система жесткого контроля и неотвратимости наказания — только тогда будет порядок, когда будут понимать, что незаконные свалки, несанкционированный выброс мусора повлечет за собой денежные штрафы. Конечно, нужно заниматься этим на системной основе, чтобы муниципалы обязательно привлекались к контролю — для защиты экологического благополучия. Работа эта непростая», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отмечается, что сегодня в системе контроля благоустройства используются видеокамеры, поддерживающие двойной или тройной видеопоток — эти технологии позволяют фиксировать нарушения в области благоустройства и нарушения правил парковки.

По итогам 2024 года общая сумма штрафов составила 14,8 миллиона рублей. Из общего объема штрафов за 2024 год с учетом скидки в 50 процентов нарушители оплатили 5,4 миллиона рублей в течение 20 дней.

