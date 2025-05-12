В ЛНР рассказали об атаках со стороны ВСУ во время перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по прифронтовым территориям Луганской народной республики (ЛНР) во время трехдневного перемирия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной. Противник проигнорировал предложенное перемирие и вел огонь по прифронтовым городам Луганской народной республики», — рассказал он.
Марочко добавил, что в результате атак со стороны украинских войск есть жертвы среди мирного населения. Он также отметил, что перед началом перемирия российские войска улучшали тактическое положение на линии фронта. По его словам, с 3 по 8 мая им удалось уничтожить 13 танков, 50 орудий полевой артиллерии, 37 складов боеприпасов, горючего и материальных средств и почти 280 боевых машин ВСУ.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на разных направлениях в регионе. Он подчеркнул, что за минувшую неделю под контроль российский войск перешли населенные пункты Липовое, Лысовка и Троицкое.