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08:53, 12 мая 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об атаках со стороны ВСУ во время перемирия

Марочко: ВСУ наносили удары по прифронтовым территориям ЛНР во время перемирия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по прифронтовым территориям Луганской народной республики (ЛНР) во время трехдневного перемирия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной. Противник проигнорировал предложенное перемирие и вел огонь по прифронтовым городам Луганской народной республики», — рассказал он.

Марочко добавил, что в результате атак со стороны украинских войск есть жертвы среди мирного населения. Он также отметил, что перед началом перемирия российские войска улучшали тактическое положение на линии фронта. По его словам, с 3 по 8 мая им удалось уничтожить 13 танков, 50 орудий полевой артиллерии, 37 складов боеприпасов, горючего и материальных средств и почти 280 боевых машин ВСУ.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются на разных направлениях в регионе. Он подчеркнул, что за минувшую неделю под контроль российский войск перешли населенные пункты Липовое, Лысовка и Троицкое.

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