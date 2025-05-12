Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:03, 12 мая 2025Силовые структуры

В Москве гаишники остановили автомобиль со взрывчаткой

В Москве ГАИ остановила Kia со взрывчаткой, которую везли на съемки о вампирах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве патруль ГАИ остановил автомобиль Kia, в котором нашли взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Подозрительную машину силовики тормознули около полуночи в районе Капотня. При осмотре с привлечением служебной собаки в ней обнаружили газовый баллон, дымовые шашки, порох, провода и горючее в канистрах.

В ходе опроса водитель и пассажир пояснили, работают пиротехниками. По их словам, они везли груз на съемочную площадку сериала о вампирах. Полиция проводит проверку о законности перевозки взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области, который поджег машину начальника Госавтоинспекции после выписанного штрафа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

    На Украине мужчина вышел в поле с конем и был схвачен военкомами

    В загородном доме Цоя произошел пожар

    В России передумали приватизировать известный коньячный завод

    Зеленский утвердил ратификацию сделки по полезным ископаемым с США

    Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

    Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

    Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

    Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости