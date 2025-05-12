В Москве гаишники остановили автомобиль со взрывчаткой

В Москве ГАИ остановила Kia со взрывчаткой, которую везли на съемки о вампирах

В Москве патруль ГАИ остановил автомобиль Kia, в котором нашли взрывчатку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Подозрительную машину силовики тормознули около полуночи в районе Капотня. При осмотре с привлечением служебной собаки в ней обнаружили газовый баллон, дымовые шашки, порох, провода и горючее в канистрах.

В ходе опроса водитель и пассажир пояснили, работают пиротехниками. По их словам, они везли груз на съемочную площадку сериала о вампирах. Полиция проводит проверку о законности перевозки взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области, который поджег машину начальника Госавтоинспекции после выписанного штрафа.