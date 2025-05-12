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14:55, 12 мая 2025Мир

В НАТО заявили о подготовке к выводу войск США из Европы

Адмирал Драгоне: НАТО нужно подготовиться к выводу войск США из Европы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Североатлантическому альянсу нужно подготовиться к выводу американских войск из Европы и их перенаправлению в Индо-Тихоокеанский регион. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает Defense News.

«Ключевой проблемой было бы заранее спланировать это (вывод войск США из Европы — прим. «Ленты.ру»). Это даст альянсу возможность переориентироваться и изменить баланс сил», — отметил офицер НАТО.

При этом Драгоне указал на то, что пока он «не видит признаков» того, что Вашингтон выведет войска, которые участвуют в оборонных планах военного блока в Европе.

23 апреля шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США с помощью сил своих союзников и партнеров сдерживают Китай по всему миру. Он добавил, что КНР представляет главную «угрозу национальным интересам» Вашингтона и внешняя политика президента Дональда Трампа сделает своим приоритетом сдерживание страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

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