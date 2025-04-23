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18:50, 23 апреля 2025Мир

США заявили о сдерживании Китая по всему миру

Глава Пентагона Хегсет: США сдерживают Китай по всему миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

США с помощью сил своих союзников и партнеров сдерживают Китай по всему миру, заявил глава американского Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует ТАСС.

«Мы сдерживаем коммунистический Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру», — сказал он, добавив, что Штаты продвигают другие державы, чтобы «нести мир в этот регион».

По словам Хегсета, перед региональными силами стоит выбор «либо быть вместе с американцами, либо с коммунистическим Китаем».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Китай является вызовом номер один для Соединенных Штатов во всех направлениях.

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