США заявили о сдерживании Китая по всему миру

Глава Пентагона Хегсет: США сдерживают Китай по всему миру

США с помощью сил своих союзников и партнеров сдерживают Китай по всему миру, заявил глава американского Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует ТАСС.

«Мы сдерживаем коммунистический Китай в Индо-Тихоокеанском регионе и по всему миру», — сказал он, добавив, что Штаты продвигают другие державы, чтобы «нести мир в этот регион».

По словам Хегсета, перед региональными силами стоит выбор «либо быть вместе с американцами, либо с коммунистическим Китаем».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Китай является вызовом номер один для Соединенных Штатов во всех направлениях.