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18:23, 23 апреля 2025Мир

Рубио назвал главный вызов для США

Госсекретарь США Рубио: Китай является вызовом номер один для США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: JULIEN DE ROSA / Pool / Reuters

Китай является вызовом номер один для Соединенных Штатов во всех направлениях. С таким заявлением в интервью порталу The Free Press (FP) выступил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам американского представителя, Пекин ведет самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. «Не просто современной истории — всей истории мира», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь США назвал КНР приоритетным вызовом для Вашингтона. «Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности», — добавил он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет в ходе визита в Панаму заявил, что Китай использует свое присутствие в Западном полушарии ради получения военного преимущества и нечестных экономических приобретений. Шеф Пентагона уличил КНР в глобальных военных амбициях. По его словам, Пекин управляет военными учреждениями и наземными сооружениями, расширяя свой доступ в космос, а также «крадет еду у наших наций и людей», чтобы подпитывать милитаристские стремления.

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