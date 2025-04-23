Рубио назвал главный вызов для США

Госсекретарь США Рубио: Китай является вызовом номер один для США

Китай является вызовом номер один для Соединенных Штатов во всех направлениях. С таким заявлением в интервью порталу The Free Press (FP) выступил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам американского представителя, Пекин ведет самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. «Не просто современной истории — всей истории мира», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь США назвал КНР приоритетным вызовом для Вашингтона. «Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности», — добавил он.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет в ходе визита в Панаму заявил, что Китай использует свое присутствие в Западном полушарии ради получения военного преимущества и нечестных экономических приобретений. Шеф Пентагона уличил КНР в глобальных военных амбициях. По его словам, Пекин управляет военными учреждениями и наземными сооружениями, расширяя свой доступ в космос, а также «крадет еду у наших наций и людей», чтобы подпитывать милитаристские стремления.