В Раде поставили под сомнение оптимизм Трампа из-за переговоров в Стамбуле

Нардеп Железняк: Трамп слишком позитивно настроен из-за переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп слишком высоко оценивает перспективы возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Под сомнение оптимизм американского лидера поставил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Он сегодня слишком оптимистично настроен по поводу перспектив в Стамбуле. (...) Со стороны не выглядит, что что-то получится. По крайней мере так быстро», — говорится в публикации.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.

Ранее Трамп поддержал прямые переговоры между Россией и Украиной. По его словам, в результате встречи «может произойти что-то хорошее».