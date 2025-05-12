В Раде поставили под сомнение оптимизм Трампа из-за переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп слишком высоко оценивает перспективы возможных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая. Под сомнение оптимизм американского лидера поставил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
«Он сегодня слишком оптимистично настроен по поводу перспектив в Стамбуле. (...) Со стороны не выглядит, что что-то получится. По крайней мере так быстро», — говорится в публикации.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий.
Ранее Трамп поддержал прямые переговоры между Россией и Украиной. По его словам, в результате встречи «может произойти что-то хорошее».