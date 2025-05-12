Дубинский: Зеленский надеется на внезапность Трампа и лучшие условия капитуляции

Решения, которые примут уже на этой неделе, станут определяющими для будущего конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Пока [президент Украины Владимир] Зеленский ставит ультиматумы России с помощью "коалиции нанюханных", продолжается продвижение российской армии и захват территорий. До границ Днепропетровской области — считанные метры», — предупредил нардеп. В то же время, отмечает он, так называемые союзники не в силах предотвратить наступление ВС РФ даже с помощью потенциальной поставки трех миллионов снарядов, так как это не гарантирует «поставку стволов, из которых их можно выпустить».

По его словам, находясь в окружении спонсоров, украинский лидер использует актерский блеф. Его цель — улучшить условия капитуляции. Также Дубинский полагает, что Зеленский очень надеятся на внезапность президента США Дональда Трампа, который в последний момент может принять непредсказуемое решение.

Парламентарий также указал на фундаментальный разрыв в мобилизационных потенциалах сторон, ведущих боевые действия, который не сократить даже с помощью призыва женщин и детей. В то же время мобилизация «увеличивает внутреннюю напряженность, которая сейчас может быть и не видима, но в виде недовольства властью существует повсеместно».

Ранее издание «Страна.ua» писало, что Дональд Трамп, поддержав предложение России о переговорах, тем самым обнулил ультиматум в отношении Москвы Владимира Зеленского и стран Евросоюза. Таким образом Вашингтон «разрушил стратегию по "принуждению" президента России Владимира Путина к миру».