В России проведут автопробег ради помощи тяжелобольным детям

В России проведут благотворительный автопробег ради помощи тяжелобольным детям. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Ежегодный благотворительный автопробег «С "Родной" по родному краю» состоится 28 июня. В этом году маршрут автоколонны пройдет по территории возрождающегося Карабаша. Южноуральцы и гости региона смогут не только помочь детям, но и познакомиться с историей, культурой и природой этого уникального места.

Проект автопробега реализуется с 2021 года. За четыре года его участниками стали тысячи человек, а средства, собранные во время акции, помогли десяткам детей. Каждый год число автомобилей в колонне растет, как и сумма собранной помощи. В 2024 году, например, в пробеге приняли участие 207 человек, а собрать удалось 343 тысячи рублей.

«Юбилейный пробег станет особенным — он не только соберет средства на лечение, но и укрепит традиции добровольчества и взаимопомощи на Южном Урале», — подчеркнули организаторы мероприятия из Челябинского регионального благотворительного фонда «Родная».

В апреле в Челябинске показали благотворительный спектакль ради одной неожиданной цели.