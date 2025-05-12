В России раскрыли детали возможной встречи по Украине в Стамбуле 15 мая

Тимофеев: Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут на уровне дипломатов

Переговоры между представителями России и Украины 15 мая в Стамбуле, вероятнее всего, пройдут на уровне дипломатов. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего», — сказал он.

Тимофеев отметил, что подобные встречи между лидерами стран требуют длительной дипломатической проработки.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.