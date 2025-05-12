В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: Пик заражения вирусом Западного Нила в РФ ожидается в августе

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, наибольший риск заражения ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. При этом в ведомстве пояснили, что специфического лечения от заболевания нет. Роспотребнадзор также обратился к гражданам, которые планируют поездки в регионы с высоким риском заболевания ЛЗН, и призвал их соблюдать меры защиты.