Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 12 мая 2025Россия

В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

Роспотребнадзор: Пик заражения вирусом Западного Нила в РФ ожидается в августе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России ожидается в августе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН на территории Российской Федерации ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, наибольший риск заражения ожидается в Южном, Приволжском и Центральном федеральных округах. При этом в ведомстве пояснили, что специфического лечения от заболевания нет. Роспотребнадзор также обратился к гражданам, которые планируют поездки в регионы с высоким риском заболевания ЛЗН, и призвал их соблюдать меры защиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

    Строительство объектов кадетского корпуса Минобороны закончилось взяткой и приговором

    Вербовавшему россиян проповеднику запрещенной религиозной организации дали срок

    Симоньян описала поведение Макрона словами «так прячут сигареты в 14 лет от мамы»

    В России спрогнозировали сроки пика заболеваемости лихорадкой Западного Нила

    Гиперответственных россиян предупредили об одной проблеме на работе

    Samsung назвала стоимость монитора с рекордной частотой

    Актера из «Беспринципных» и «Слепой» избили в центре Москвы

    В Минобороны Армении пожалели о поражении нацистской Германии

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости