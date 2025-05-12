В российском городе продавцу алкомаркета сломали челюсть из-за одной просьбы

В Екатеринбурге продавцу алкомаркета сломали челюсть из-за просьбы не кричать

В Рудном в Екатеринбурге продавцу алкомаркета сломали челюсть из-за одной просьбы. Сотрудник торговой точки вступился за коллегу и посоветовал клиентам громко не кричать. Потасовка в российском городе попала на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как несколько мужчин грубо общаются с администратором «Красного и белого». Женщину решает защитить работник — он подходит к компании и просит прекратить хамское поведение. Одного из дебоширов мужчина трогает за запястье. После этого клиент набрасывается на сотрудника с кулаками.

По сведениям Е1.ru, сотрудника алкомаркета продолжили избивать на улице. У пострадавшего сломана челюсть в двух местах. Его доставили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов пока ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что житель города Мурино Ленинградской области собственным протезом ноги избил продавца алкомаркета из-за подозрений в краже.