Россиянка нашла бездыханным трехмесячного сына

E1.ru: Жительница Екатеринбурга нашла трехмесячного сына в кроватке бездыханным

Жительница Екатеринбурга нашла в кроватке бездыханным трехмесячного сына. Об этом стало известно региональному порталу E1.ru.

Россиянка пояснила, что ребенок в последнее время отказывался от еды и терял в весе. Родители планировали показать мальчика педиатру после праздников, однако 9 мая его не стало.

В больнице екатеринбуржцам сообщили, что у ребенка была двухсторонняя пневмония. Как давно он болел, мать затруднилась ответить. В последний раз на приеме в поликлинике россиянка была с мальчиком два месяца назад.

«Нам ничего не выписывали, никаких лекарств, никаких рекомендаций. Единственный диагноз, который ему ставили, — вздутый кишечник», — поделилась женщина.

Пара воспитывает еще двоих детей.

До этого жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка обнаружила без чувств девятимесячную дочь. Медикам не удалось реанимировать ребенка.