Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 12 мая 2025Россия

Россиянка нашла бездыханным трехмесячного сына

E1.ru: Жительница Екатеринбурга нашла трехмесячного сына в кроватке бездыханным
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга нашла в кроватке бездыханным трехмесячного сына. Об этом стало известно региональному порталу E1.ru.

Россиянка пояснила, что ребенок в последнее время отказывался от еды и терял в весе. Родители планировали показать мальчика педиатру после праздников, однако 9 мая его не стало.

В больнице екатеринбуржцам сообщили, что у ребенка была двухсторонняя пневмония. Как давно он болел, мать затруднилась ответить. В последний раз на приеме в поликлинике россиянка была с мальчиком два месяца назад.

«Нам ничего не выписывали, никаких лекарств, никаких рекомендаций. Единственный диагноз, который ему ставили, — вздутый кишечник», — поделилась женщина.

Пара воспитывает еще двоих детей.

До этого жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой, что привело к критическим последствиям. Пришедшая домой россиянка обнаружила без чувств девятимесячную дочь. Медикам не удалось реанимировать ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано новое фото Сергея Суровикина. Пропавшего из публичного поля генерала заметили в Африке

    Мать троих детей Павла Дурова показала поздравление от сына с Днем матери

    На Украине рассказали о тайных переговорах с приближенным к Путину чиновником

    В России отреагировали на заявление Зеленского о личной встрече с Путиным

    На Украине завили о двух тайных документах в сделке по недрам

    Мужчина сделал глоток минеральной воды и получил ожоги желудка

    Москвичей призвали слушать пение соловьев

    Анастасия Ивлеева в мини-шортах снялась на фоне трактора

    Российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области

    Врач предупредила об опасности висцерального жира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости