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08:50, 18 апреля 2025Россия

Россиянка оставила младенца с подругой и поплатилась

Петербурженка нашла без чувств оставленную с подругой девятимесячную дочь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга оставила младенца с подругой и поплатилась. Пришедшая домой россиянка нашла без чувств девятимесячную дочь, спасти девочку не удалось, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, 37-летняя женщина утром ушла и попросила приятельницу присмотреть за малышкой. Вернувшись домой около девяти часов вечера, горожанка обнаружила ребенка в кроватке, он не дышал. Знакомой, которая должна была присматривать за младенцем, в квартире не оказалось.

Труп девочки направили на экспертизу. Петербургские следователи начали проверку.

До этого сообщалось, что на Алтае пьяный мужчина отрезал часть уха полуторагодовалому мальчику. Ребенка доставили в больницу, его решили изъять из семьи.

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