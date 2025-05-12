Экс-торгпред Сезер: Зеленский забыл про указ о запрете переговоров с Путиным

Требуя проведения личной встречи в Стамбуле, президент Украины Владимир Зеленский забыл про собственный указ о законодательном запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

Однако Зеленский, должно быть, забыл указ, который он подписал 4 октября 2022 года, когда он сделал этот призыв. В этом указе четко написано, что мирные переговоры с Путиным не могут состояться Айдын Сезер политолог, экс-торгпред Турции в России

Эксперт подчеркнул, что такое решение Зеленского является официальным «шагом назад» для Киева в своей переговорной позиции. По его словам, наиболее вероятно, что на украинского лидера повлиял президент США Дональд Трамп, который заинтересован в скорейшем окончании конфликта.

Сезер также усомнился в возможности Путина приехать на переговоры. Однако он добавил, что это не имеет большого значения. «Уровень, на котором начнутся переговоры, по моему мнению, лишь техническая деталь», — резюмировал бывший торговый представитель.

Ранее Путин предложил Киеву как можно скорее начать прямые переговоры, «возобновив» прерванный в 2022 году стамбульский формат. Зеленский согласился, однако потребовал прекращения огня с 12 мая, а также личной встречи с президентом России. На фоне этого Трамп поддержал идею Путина, призвав начать переговоры «немедленно».