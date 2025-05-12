Внук генсека СССР угостил бездомных шаурмой в центре Москвы и стал жертвой вора

В Москве обокрали внука генсека СССР Андропова, пока он кормил бездомных шаурмой

В центре Москвы обокрали внука генсека СССР Юрия Андропова 46-летнего Константина, когда он угощал бездомных шаурмой. Об этом сообщает «Регнум».

По данным издания, в полицию вечером 5 мая обратился Константин Андропов и рассказал, что стал жертвой вора. Днем во время прогулки в подземном переходе через Тверскую улицу двое бездомных попросили у него денег на еду. Константин купил им в ближайшем кафе по шаурме и газировке. К ним подошел незнакомец и завел разговор с внуком генсека. Чуть позже Константин Игоревич обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские нашли вора, им оказался 27-летний астраханец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

6 мая сообщалось, что в Карелии женщина, переодевшись, дважды за день обокрала обувной магазин.