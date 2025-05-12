Во Франции оценили предложение Путина о переговорах с Украиной

Дюпон-Эньян: Предложение Путина о переговорах с Украиной — положительный сигнал

Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является положительным сигналом в контексте мирного урегулирования. Об этом заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, передает РИА Новости.

«Я считаю, что необходимо как можно скорее воспользоваться этим и наконец найти мирный выход, как я предлагал еще с 2022 года», — отметил он.

Французский политик добавил, что мира удастся достичь при условии, если стороны конфликта проявят добрую волю. Кроме того, Дюпон-Эньян выступил против вступления Киева в Североатлантический альянс.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Турции.