ТАСС: Вторжение ВСУ в Курскую область негативно сказалось на здоровье жителей

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область негативно сказалось на здоровье и психологическом состоянии жителей. О ситуации в российском приграничье рассказал военный медик с позывным Боцман, передает ТАСС.

По его словам, помимо того, что россияне испытывали сильнейший стресс из-за постоянных ракетных ударов и атак украинских дронов по жилым домам, были также нарушены логистика и обеспечение мирных жителей квалифицированной медицинской помощью.

«Ситуация в приграничье, связанная с вторжением неонацистских вооруженных формирований Украины негативно сказалась на общем состоянии здоровья жителей приграничья (...) Многие гражданские медицинские работники попали под огонь, кто-то был ранен, кто-то [не выжил]», — заявил Боцман.

Ранее медик-штурмовик батальона Каштана спецназа «Ахмат» с позывным Сирота рассказал о сне по 30-40 минут в день в курском приграничье. По его словам, все остальное время он оказывал первую помощь раненым российским бойцам.