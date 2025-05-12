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20:11, 12 мая 2025Силовые структуры

Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

В Самаре высокопоставленный железнодорожник получил 3 года колонии за махинации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самаре суд приговорил бывшего руководителя строительно-монтажного треста к трем годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Самарской области. Следствие и суд установили, что дирекция по капитальному строительству сетей связи — филиал ОАО «РЖД» и АО «РЖДстрой» заключили договор на выполнение комплекса работ по строительству объектов железнодорожного транспорта. Однако с 2019 года по 2022 год работы не проводились. При этом подсудимый организовал подписание актов выполненных работ по вывозу и размещению для утилизации нефтезагрязненного грунта с объекта.

В результате заказчик перечислил в счет оплаты работ 56 миллионов рублей, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что прославившийся золотым унитазом глава УГИБДД российского региона сел в колонию на 20 лет.

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