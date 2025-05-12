Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 12 мая 2025Наука и техника

Загадочный перуанский холм может оказаться рукотворным

Daily Mail: Ученые предположили, что Cerro El Cono является руинами пирамиды
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Dan Xuisoko / YouTube

В самом сердце перуанской Амазонии, среди ровного тропического леса, возвышается странный пик, который может изменить представления об архитектуре древнего мира. Ученые не исключают, что Cerro El Cono — не природная формация, а руины гигантской пирамиды, построенной забытой цивилизацией. Об этом сообщает Daily Mail.

Высота Cerro El Cono достигает почти 400 метров, что в три раза выше пирамиды Хеопса. Он резко возвышается над равнинной местностью в национальном парке Сьерра-дель-Дивисор и выделяется не только формой, но и наличием плоских граней — как у пирамид.

Хотя официальная наука склоняется к вулканическому происхождению горы — это может быть конус, магматическая пробка или интрузия, — местные племена считают Cerro El Cono священной горой, духом-хранителем, и называют ее «Андинским Апу». Эта традиция восходит к доинкским временам.

Местные легенды рассказывают, что под этой вершиной скрыты руины колоссальной пирамиды, возведенной древним народом, о котором почти ничего не известно. Если бы гипотеза подтвердилась, Cerro El Cono стал бы самой высокой древней постройкой на Земле.

Пока научных доказательств искусственного происхождения нет, но интерес к загадке растет. Cerro El Cono уже сравнивают с другими мегалитическими объектами вроде затопленного монумента Йонагуни у берегов Японии, который ученые нашли в 1986 году, но в апреле 2025 года заговорили об его рукотворном происхождении

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут получить дачу и землю бесплатно. Что для этого нужно?

    Угрожающая Турции партия объявила о самороспуске

    Жена российского миллиардера опубликовала снимок в крошечном бикини

    Соратник Кадырова обратился с призывом к россиянам

    Ермак уклонился от ответа на вопрос о переговорах

    Стало известно о критическом состоянии режиссера Александра Митты

    Военкор заявил о продолжающих поддерживать напряжение в Курской области бойцах ВСУ

    Кардиолог назвал нужное для здорового сердца единственное правило питания

    Армия России получила новые Су-35С

    Российский военный рассказал о спасении штурмовика в зоне СВО с помощью робота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости