Загадочный перуанский холм может оказаться рукотворным

Daily Mail: Ученые предположили, что Cerro El Cono является руинами пирамиды

В самом сердце перуанской Амазонии, среди ровного тропического леса, возвышается странный пик, который может изменить представления об архитектуре древнего мира. Ученые не исключают, что Cerro El Cono — не природная формация, а руины гигантской пирамиды, построенной забытой цивилизацией. Об этом сообщает Daily Mail.

Высота Cerro El Cono достигает почти 400 метров, что в три раза выше пирамиды Хеопса. Он резко возвышается над равнинной местностью в национальном парке Сьерра-дель-Дивисор и выделяется не только формой, но и наличием плоских граней — как у пирамид.

Хотя официальная наука склоняется к вулканическому происхождению горы — это может быть конус, магматическая пробка или интрузия, — местные племена считают Cerro El Cono священной горой, духом-хранителем, и называют ее «Андинским Апу». Эта традиция восходит к доинкским временам.

Местные легенды рассказывают, что под этой вершиной скрыты руины колоссальной пирамиды, возведенной древним народом, о котором почти ничего не известно. Если бы гипотеза подтвердилась, Cerro El Cono стал бы самой высокой древней постройкой на Земле.

Пока научных доказательств искусственного происхождения нет, но интерес к загадке растет. Cerro El Cono уже сравнивают с другими мегалитическими объектами вроде затопленного монумента Йонагуни у берегов Японии, который ученые нашли в 1986 году, но в апреле 2025 года заговорили об его рукотворном происхождении