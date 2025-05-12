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23:41, 12 мая 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на водопад в квартирах и подъезде дома

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водопад в квартирах и подъезде дома
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водопад в квартирах и подъезде дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о доме, расположенном на проспекте Стачки, 188 — из-за забитой ливневки утром 9 мая вода хлынула с крыши и стала заливать квартиры и подъезд. В результате у жильцов вздулись полы и испортились обои, а также мебель. При этом, по их словам, потоп в доме случается не впервые, а здание не ремонтировали 37 лет.

Между тем директор управляющей компании заявил, что сотрудники организации хорошо выполняют свою работу, добавив, что недавно в подъездах провели ремонт. Он также указал жильцы платят за содержание дома по минимальным тарифам и никто, кроме шестого подъезда, на них не жалуется.

Ранее в этот же день стало известно, что в Челябинске в квартире аварийного дома, где живет пенсионерка, обвалился потолок. Теперь жильцы дома, которые переживают, что обрушения могут продолжиться, боятся заходить в квартиры.

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