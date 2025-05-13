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07:31, 13 мая 2025Мир

Аналитик рассказал о возможном формате проведения переговоров России и Украины в Турции

Аналитик Озер: Переговоры РФ и Украины, вероятно, пройдут на уровне делегаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Возможные российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций. При этом украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, рассказал РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.

«Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры», — отметил аналитик.

По словам Озера, приглашение Зеленским президента РФ Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. Также эксперт упомянул, что Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров.

Ранее Владимир Зеленский сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным. Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам. До этого глава РФ публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая.

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