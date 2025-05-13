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22:43, 13 мая 2025Россия

Четверо бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в Белгородской области

Гладков: Четверо бойцов «Орлана» получили ранения в Новой Таволжанке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Четверо бойцов подразделения «Орлан» получили ранения при детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Таволжанке Шебекинского округа, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Шебекино более серьезные последствия удалось предотвратить благодаря подавлению беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы, однако один человек получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, детонация дрона произошла в поселке Шамино, местный житель получил баротравму, на территории частного домовладения загорелся гараж. В селе Муром пострадало административное здание сельскохозяйственного предприятия, в Грайроноском округе повреждены частные дома и автомобиль. В Новостроевке-Первой ущерб нанесен социальному объекту, в Ближнем и Бочковке атаки на частные и фермерские хозяйства привели к возгораниям.

Ранее стало известно, что мирная жительница пострадала при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ. Под атаку попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Женщину с осколочным ранением ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

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