Экс-генсек НАТО предложил создать клуб для противостояния Трампу

Экс-генсек НАТО Расмуссен предложил создать клуб D7 для противостояния Трампу

Евросоюзу (ЕС), Канаде, Великобритании, Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии необходимо создать клуб «семи демократий» (D7),чтобы противостоять угрозам от Китая и администрации президента США Дональда Трампа. С таким предложением в интервью изданию inews выступил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если мы подвергнемся давлению Китая или, возможно, США через пошлины или другие меры, тогда мы должны помочь друг другу... Экономическое давление против одного из членов D7 следует рассматривать как атаку на всех нас, поэтому мы должны отвечать вместе», — пояснил он.

Расмуссен отметил, что группа будет представлять от 30 до 40 процентов мировой экономики, что станет грозной силой. «Трамп объявил торговую войну всему миру, поэтому нам нужно найти адекватный ответ… чтобы показать, что они заплатят цену своей националистической политикой "Америка прежде всего"», — заключил экс-генсек.

Ранее Трамп заявил, что ЕС часто относится к США хуже, чем Китай. Он назвал блок гадким и предрек уступки со стороны ЕС и понижение Евросоюзом барьеров импорта из Соединенных Штатов.