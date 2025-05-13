Финансист назвал россиянам условия для досрочного выхода на пенсию

Профессор Сафонов: Уйти на пенсию раньше срока можно с большим стажем работы

Некоторые россияне могут досрочно выйти на пенсию, например, если накопили большой стаж работы. Условия выхода на пенсию раньше срока назвал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, его цитирует агентство «Прайм».

По его словам, многие категории граждан могут так сделать — многодетные матери, люди, работающие в районах Крайнего Севера, во вредных и опасных условиях, предпенсионеры, которые не смогли трудоустроиться после последнего увольнения.

На два года раньше могут выйти на пенсию мужчины, у которых страховой стаж составляет 42 года (но не ранее достижения возраста 60 лет), а также женщины со стажем 37 лет (не ранее 55-летнего возраста). «Граждане предпенсионного возраста, которые лишились работы и не смогли найти новую, также могут выйти на пенсию на два года раньше», — уточнил финансист.

Матери, которые родили пять или более детей и воспитали их до 8-летнего возраста, могут воспользоваться привилегией выхода на пенсию в 50 лет. Если у женщины четыре ребенка, выход на пенсию возможен в 56 лет, три — в 57 лет. Однако есть условие — у россиянок должно быть не менее 15 лет страхового стажа и пенсионный коэффициент (ИПК) не ниже 30.

Сафонов указал, что такие привилегии есть и у представителей профессий, перечисленных в Списке N1 и Списке N2: металлурги, бортпроводники, шахтеры и так далее. Работникам необходимо для досрочной пенсии достичь определенного возраста, стажа и иметь не менее 30 ИПК. Помимо них, раньше срока могут выйти на пенсию люди, работающие на Крайнем Севере.

Ранее Социальный фонд России раскрыл данные о среднем размере социальной пенсии в стране. Она составила 13 511,94 рубля в месяц.