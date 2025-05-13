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22:06, 13 мая 2025Мир

Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

Макрон: Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, боевые действия должны завершиться, а Киев должен оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». По мнению Макрона, переговоры «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории.

Ранее Макрон назвал перемирие необходимым условием для переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что прекращение огня необходимо сейчас, чтобы могли начаться переговоры.

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