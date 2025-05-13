Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

Макрон: Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории

Украинцы ясно понимают, что не могут вернуть утраченные территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, боевые действия должны завершиться, а Киев должен оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам». По мнению Макрона, переговоры «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории.

Ранее Макрон назвал перемирие необходимым условием для переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что прекращение огня необходимо сейчас, чтобы могли начаться переговоры.