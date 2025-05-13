Марочко рассказал об успехах ВС России на сватовско-кременском участке

Марочко: ВС России имеют успехи на сватовско-кременском участке фронта

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) имеют успехи на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС РФ уничтожили несколько опорных пунктов противника северо-западнее Макеевки в ЛНР», — написал Марочко.

Он добавил, что российские бойцы на данном участке фронта заняли две лесополосы и зачистили лесистую местность.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России расширили двуреченский плацдарм на купянском направлении. По его словам, расширение контроля произошло на участке фронта длинной более 30 километров, а динамика расширения положительна.