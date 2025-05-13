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11:05, 13 мая 2025Россия

Минздрав отказался проверять знание языка у иностранных врачей

Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Минздрав России не нашел оснований для проверки знания языка в ходе аккредитации иностранных врачей. Это следует из ответа ведомства на обращение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Правовых оснований (...) для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и коммуникативных навыков, как и для проведения медицинскими организациями мониторинга уже работающих иностранных специалистов на предмет знания русского языка, не усматривается», — говорится в ответе замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой.

Там подчеркивается, что, согласно действующим нормам, иностранец обязан подтвердить уровень владения русским языком и иметь базовые знания по истории и основам российского законодательства, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство либо патент. При подтверждении таких знаний иностранцам выдается соответствующий документ.

В России люди, которые получили медицинское образование за рубежом, допускаются к оказанию помощи или фармацевтической деятельности только после признания полученного образования и квалификации в установленном порядке, напомнили в Минздраве. Аккредитация, как уточнили там, проводится на русском языке путем тестирования и оценки практических навыков различными способами.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в сфере проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов выявили множество нарушений, так как полученные ими сертификаты не всегда гарантируют владельцам знания. Итоги проверок, по его словам, говорят о многочисленных нарушениях.

ЖЗЛ
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