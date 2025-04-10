Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

Медведев: Множество злоупотреблений нашли в экзаменах по русскому для мигрантов

Множество злоупотреблений выявили в сфере проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов, так как полученные ими сертификаты не всегда гарантируют владельцам знания. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, видеозапись опубликована на его странице во «ВКонтакте».

Участники заседания по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, которое провел Медведев в Совете Федерации, обсудили в числе прочих проблем вопросы порядка проведения экзамена по русскому для мигрантов.

По словам политика, итоги проверок говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере.

В результате сертификаты о сдаче экзамена, которые выдавались иностранным гражданам, далеко не всегда гарантируют их знания, так скажем аккуратно. «Иногда владельцы подобных сертификатов вообще с трудом понимают русскую речь и не могут изъясняться», — высказался он.

С 10 декабря в России запрещено принимать экзамены у мигрантов посредническим организациям. Сертификат о владении русским языком теперь иностранцам могут выдавать только государственные учреждения, которые включены в специальный перечень.

Ранее в Госдуме предложили провести повторный экзамен для мигрантов на знание русского языка. Речь идет о тех иностранцах, кто ранее получил сертификаты сторонних коммерческих организаций.