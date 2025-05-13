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17:51, 13 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили о нападающих ради развлечения воронах

Орнитолог Давыдов: Вороны могут нападать на человека для развлечения
Мария Черкасова

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Вороны могут нападать на человека не только из соображения безопасности, но и для собственного развлечения. Об этом агентству «Москва» сообщил орнитолог, главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Даниил Давыдов.

«У меня был случай, когда ворона попала мне крылом по голове специально, чтобы я выронил корм для птиц, который нес до кормушки», — поделился Давыдов, добавив, что эти птицы умны и сообразительны.

При этом чаще всего вороны нападают на человека в период гнездования, добавил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Этот период традиционно приходится на май — июнь. Птицы внимательно присматривают за своими птенцами и охраняют их от потенциальной опасности. Поэтому человеку лучше не находиться рядом с вороньими гнездами.

Ранее москвичей призвали слушать пение соловьев. Этих птиц можно услышать в природном парке «Куркино», Битцевском лесу, Измайловском парке и других природных территориях. Наиболее активно соловьи поют после 22:00 и до 7:00.

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