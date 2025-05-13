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14:52, 13 мая 2025Наука и техника

На Украине представили «аналог» российского «Торнадо-Г»

На Украине представили модернизированную РСЗО «Град» на шасси MAN
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Киев представил модернизированную версию советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на новом шасси. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине заявляют, что РСЗО на трехосном шасси MAN получила цифровые системы управления огнем и наведением, а также электроприводы пакета направляющих. На удлиненном шасси появилось место для дополнительного боекомплекта.

«Судя по описанию, на вооружение противника поступает фактически аналог российской РСЗО "Торнадо-Г", также представляющей собой модернизированный "Град"», — говорится в сообщении.

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В августе 2024 года командир «Торнадо-Г» рассказал, что модернизированная РСЗО отличается увеличенной огневой мощью, дальностью и точностью стрельбы. Расчет может наводить пакет без выхода из кабины. Система на шасси Урал-4320 несет 40 направляющих для реактивных снарядов калибра 122 миллиметра.

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