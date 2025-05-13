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14:57, 13 мая 2025Мир

На Западе оценили желание Трампа ввести новые санкции против России

Аналитик Меркурис: Трамп не хочет вводить санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, так как эта стратегия не приносит успеха. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Вероятно, для этого есть разные причины. Не потому, что он любит русских или находится под контролем Путина. (...) Потому что осознает тот факт, что до сих пор санкции не принесли успеха», — дал свою оценку эксперт.

По мнению Меркуриса, глава Белого дома осознает, что новые ограничения против российской стороны повлияют на возможность установления долгосрочных отношений с Москвой.

Ранее Трамп призвал Украину и Россию к перемирию. По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение. При этом политик пригрозил санкциями со стороны США и Европы, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.

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