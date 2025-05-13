На Западе оценили желание Трампа ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, так как эта стратегия не приносит успеха. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Вероятно, для этого есть разные причины. Не потому, что он любит русских или находится под контролем Путина. (...) Потому что осознает тот факт, что до сих пор санкции не принесли успеха», — дал свою оценку эксперт.
По мнению Меркуриса, глава Белого дома осознает, что новые ограничения против российской стороны повлияют на возможность установления долгосрочных отношений с Москвой.
Ранее Трамп призвал Украину и Россию к перемирию. По его словам, «в идеале» нужно добиться прекращения огня на 30 дней, которое в дальнейшем должно вылиться в мирное соглашение. При этом политик пригрозил санкциями со стороны США и Европы, если Москва и Киев не согласятся на прекращение огня.